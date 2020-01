Ausland? Kimmich äußert sich zu seiner Zukunft

Joshua Kimmich zählt beim FC Bayern zu den absoluten Leistungsträgern. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2023, die Vereinsführung plant fest mit dem 24-Jährigen. Im Interview mit dem kicker sprach der Nationalspieler jedoch auch über die Möglichkeit, ins Ausland zu wechseln.

“Diese Frage stellt man sich durchaus”, so Kimmich. “Ich kann sie jetzt aber gar nicht so recht beantworten. Weil ich nicht weiß, was in zwei oder drei Jahren das Beste für meine Karriere ist.”

Derzeit ist ein Wechsel des Defensiv-Allrounders jedoch kein Thema. “Aktuell ist es mein Ziel, mit Bayern München eine Ära zu prägen – mit dem ganz großen Ziel Champions League”, erklärte Kimmich.

Bild: GEPA