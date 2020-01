Bundesliga-Topklub will Lazaro

via

via Sky Sport Austria

Valentino Lazaro darf Inter Mailand nun doch leihweise verlassen. Werder Bremen hat sein Interesse an dem rechten Verteidiger schon längst bekundet, könnte nun jedoch Konkurrenz aus der Bundesliga bekommen.

Nach Sky Infos strebt RB Leipzig einen Transfer an, da die Sachsen noch Bedarf auf der Rechtsverteidiger-Position sehen. Der etatmäßige Mann für die die rechte Abwehrseite, Lukas Klostermann, wird aufgrund einiger Ausfälle in der Innenverteidigung gebraucht.

Ein Angebot von Leipzig gibt es bislang noch nicht, Lazaro wurde aber über das RB-Interesse informiert. Auch englische Teams (unter anderem West Ham) und Klubs aus der Serie A sind an dem 23-jährigen Österreicher interessiert. Schon am Samstag führt Lazaros Berater erste Gespräche in England.

sport.sky.de

Bild: GEPA