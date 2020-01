BVB: Haaland debütiert unauffällig

Der eine Jungstar – Neuzugang Erling Haaland – fiel bei seinem Debüt für Borussia Dortmund kaum auf, der andere – Jadon Sancho – mit einem Protz-Video über seinen Urlaub dafür umso mehr.

Eine vergebene Torchance, ein vertändelter Ball im Strafraum, ein paar beeindruckende Sprints: Bei seiner Premiere für Borussia Dortmund verbreitete Erling Haaland noch keinen Glanz. Ganz anders ein weiterer BVB-Jungstar: Mit einem Gold-Steak a la Ribery im protzigen Urlaubsvideo sorgte Jadon Sancho in den Sozialen Medien für Aufregung.

Der 19-jährige Engländer, wegen diverser Verfehlungen schon mehrmals mit Geldstrafen belegt, präsentierte am Wochenende seinen 2,8 Millionen Followern auf Instagram in einem einminütigen, professionell geschnittenen Filmchen Luxus pur. Zocken mit vergoldeten Karten im Privatjet, im Lamborghini zum Zoo und Bärenfüttern, auf der Yacht zum Baden und Jet-Ski, mit dem Strandbuggy in der Wüste – und am Ende das Lebensmittel, das schon dem früheren Bayern-Star Franck Ribery einen Shitstorm und in der Folge eine hohe Geldstrafe eingebracht hatte.

Das mit Blattgold überzogene Steak, 24 Karat, knapp 300 Euro, im Nobelrestaurant Nusr-Et in Dubai bildete das Finale des Protz-Videos, das im Netz viral ging. Und im bodenständigen Ruhrpott wenig Begeisterung fand, wie viele kritische Kommentare zeigten. Dass Sancho, der von Trainer Lucien Favre wegen wiederholter Disziplinlosigkeiten schon suspendiert worden war, ausgerechnet in die Ribery-Falle tappt, ist bemerkenswert.

Denn nach dem Wirbel vor einem Jahr um den Franzosen, für seine Schimpftirade im Internet gegen seine Kritiker vom FC Bayern bestraft, war den Fußball-Millionären eigentlich von derartiger Zurschaustellung ihres Reichtums abgeraten worden. Doch Sancho, der nach zweieinhalb Jahren in Dortmund mit einem Wechsel zurück nach England liebäugelt, interessierte das offenbar wenig.

In Dortmund werden Erinnerungen an Pierre-Emerick Aubameyang wach, der sich in der Arbeiterstadt mit viel Bling-Bling als Paradiesvogel inszenierte und 2018 unrühmlich nach London verabschiedete.

Erst am Anfang seiner BVB-Zeit steht Haaland, dessen Wechsel von RB Salzburg einen regelrechten Hype auslöste. Kapitän Marco Reus verglich den 19-jährigen Norweger schon mit dem einstigen Torjäger Robert Lewandowski, der BVB ließ sich für den 20-Millionen-Wintertransfer feiern.

Beim 0:2 im Test gegen den FSV Mainz 05 zum Abschluss des Trainingslagers in Marbella deutete der 1,94-m-Hüne seine enorme Schnelligkeit an, offenbarte beim 45-minütigen Einsatz nach längerer Verletzungspause aber auch noch Nachholbedarf.

“Er braucht noch ein wenig Zeit, das ist klar”, sagte Favre. Bis zum Rückrundenauftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg hat der Neuzugang noch ein paar Tage, um seinen Trainingsrückstand aufzuholen. Und Sancho ein wenig Zeit, um die Aufregung um das Gold-Steak zu verdauen.

(SID)

Artikelbild: GETTY Images