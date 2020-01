Der Titel-Krimi geht weiter: der Rückrundenauftakt der Deutschen Bundesliga am Wochenende live bei Sky

Die Original Sky Konferenz mit unter anderem FC Augsburg gegen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen am Samstag ab 14:00 Uhr live, Sky Experte Didi Hamann im Studio

Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann melden sich ab 17:30 Uhr live vom „tipico Topspiel der Woche“ zwischen RB Leipzig und Union Berlin / auch im Scoutingfeed und in Ultra HD

Hertha BSC gegen den FC Bayern am Sonntag ab 14:30 Uhr mit Sky Experte Ewald Lienen im Studio

„Sky90“ am Sonntagabend um 19.55 Uhr mit Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel, André Breitenreiter und Ewald Lienen, „Wontorra On Tour“ mit Yussuf Poulsen am Montagabend um 19.00 Uhr

Wien, 16. Jänner 2020 – Endlich ist es wieder so weit: nach vier Wochen kehrt die Deutsche Bundesliga am Wochenende aus der Winterpause zurück. Die Hinrunde hat Lust auf mehr gemacht. Mit 3,22 Toren pro Spiel ist die Deutsche Bundesliga die mit Abstand torreichste der europäischen Top-Ligen, letztmals mehr Tore fielen im deutschen Oberhaus vor über drei Jahrzehnten. Stellvertretend dafür steht Herbstmeister RB Leipzig: 48 Tore nach der Hinrunde bedeuten zu diesem Zeitpunkt den höchsten Wert eines Bundesliga-Teams seit Werder Bremen in der Saison 1985/86. Zudem sind die Sachsen der erste Herbstmeister seit zehn Jahren, der nicht Bayern München oder Borussia Dortmund heißt. Die Rückrunde verspricht dennoch Hochspannung im Rennen um die Meisterschaft: mit Borussia Mönchengladbach, dem FC Bayern, Borussia Dortmund und dem FC Schalke befinden sich mindestens vier Verfolger in Reichweite zur Tabellenspitze.

Wie der Titel-Krimi weitergeht, können Sky Kunden ab diesem Wochenende wieder regelmäßig live erleben. Sky zeigt am Samstag und Sonntag acht Begegnungen des 18. Bundesliga-Spieltags exklusiv und berichtet insgesamt 14 Stunden live.

Moderatorin Esther Sedlazek und Sky Experte Didi Hamann melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr. Sie stimmen die Zuschauer im „tipico Countdown“ auf die Partien des Nachmittags ein und analysieren die Begegnungen im Anschluss in „Alle Spiele, alle Tore“. Unter anderem tritt um 15:30 Uhr der BVB in Augsburg an. Außerdem kommt es zum Auftakt zu einem richtungsweisenden Duell im Tabellenkeller, wenn der 16. Fortuna Düsseldorf den SV Werder Bremen empfängt, der derzeit den vorletzten Platz belegt.

Diese und alle weiteren Begegnungen zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Ab 17:30 Uhr berichten Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann live vom „tipico Topspiel der Woche“ in Leipzig. Der Herbstmeister empfängt im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres Aufsteiger Union Berlin, der als bester Aufsteiger auf Platz elf überwinterte.

Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD steht das „tipico Topspiel der Woche“ auch im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD sowie für Sky Q Kunden auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD zur Verfügung.

Am Sonntag begrüßt Moderatorin Jessica Libbertz ab 14:30 Uhr Sky Experte Ewald Lienen. In der frühen Begegnung wartet ein ausverkauftes Berliner Olympiastadion. Die Mannschaft von Hertha BSC, die unter Jürgen Klinsmann zuletzt acht Punkte aus vier Spielen holte, empfängt dort den FC Bayern München, der sich mit drei Siegen in Serie in die Winterpause verabschiedete und den achten Meistertitel in Folge noch fest im Blick hat. Im Anschluss trifft der SC Paderborn auf Bayer Leverkusen.

„Sky90“ am Sonntagabend mit Friedhelm Funkel und André Breitenreiter, „Wontorra On Tour“ am Montag bei Yussuf Poulsen

Direkt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr um 19:55 Uhr mit der ersten Ausgabe von „Sky90“ im neuen Jahr. Zu Gast ist Friedhelm Funkel, der kurz vor Weihnachten seinen Vertrag als Trainer von Fortuna Düsseldorf um ein weiteres Jahr verlängerte. Am Tag nach dem Kellerduell gegen Werder Bremen nimmt er an der Fußballdebatte teil. Komplettiert wird die Runde von André Breitenreiter, Sky Experte Ewald Lienen und Christian Kitsch, Sportchef der Bild Düsseldorf.

Am Montag ist Jörg Wontorra dann wieder unterwegs. Zum Jahresauftakt ist „Wontorra On Tour“ zu Gast beim Herbstmeister Yussuf Poulsen. Ausgestrahlt wird die Sendung am Montagabend um 19:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und im Free-TV auf Sky Sport News HD.

„Bundesliga kompakt“ mit Schalke gegen Gladbach am Freitag

Bereits am Freitagabend zeigt Sky in „Bundesliga kompakt“ unmittelbar nach Spielende um 22:30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung der Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach.

Mit Sky Q die Bundesliga auch in Ultra HD und Highlights auf Abruf erleben

Sky Q Kunden haben die Möglichkeit, eine Partie pro Spieltag – in der Regel das „tipico Topspiel der Woche“ am Samstagabend – in Ultra HD zu erleben. Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr. Immer ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags stehen ihnen Highlight-Videos aller Partien der 1. und 2. Deutschen Bundesligaa, die Sky auch live überträgt, direkt über den Receiver auf Abruf zur Verfügung.

Der 18. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky:

Freitag:

22:30 Uhr: „Sky Sport kompakt“ mit Highlights von FC Schalke 04 – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Samstag:

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Moderation: Esther Sedlaczek, Sky Experte: Didi Hamann

15:15 Uhr: FC Augsburg – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15:15 Uhr: Fortuna Düsseldorf – SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

15:15 Uhr: 1. FC Köln – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

15:15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

15:15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 6 HD

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die bwin Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

Moderation: Esther Sedlaczek, Sky Experte: Didi Hamann

17:30 Uhr: Das „tipico Topspiel der Woche“ RB Leipzig – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD und Sky Sport UHD

Moderation: Sebastian Hellmann, Sky Experte: Lothar Matthäus

21:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die bwin Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sonntag:

14:30 Uhr: Hertha BSC – FC Bayern München und SC Paderborn – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Moderation: Jessica Libbertz, Sky Experte: Ewald Lienen

19:55 Uhr: „Sky90“ auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Moderator: Patrick Wasserziehr

21:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die bwin Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Montag:

19:00: „Wontorra On Tour“ auf Sky Sport News HD

