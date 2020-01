Düsseldorf trennt sich von Trainer Funkel – Nachfolger steht fest

via

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat Uwe Rösler als neuen Cheftrainer verpflichtet. Um 13.00 Uhr wird der 51 Jahre alte langjährige England-Profi am Mittwoch von den Rheinländern vorgestellt.

Aus der anhaltenden Negativserie hatte die Fortuna zuvor die Konsequenzen gezogen und sich mit sofortiger Wirkung von Coach Friedhelm Funkel getrennt. Am Sonntag war der Traditionsklub durch das 0:3 bei Bayer Leverkusen erstmals in dieser Saison an das Tabellenende gestürzt.

“Der gesamte Verlauf der Saison hat uns gezeigt, dass wir es bisher nicht geschafft haben, auf Strecke die nötigen Punkte zu holen. Wir stellen mit 18 eigenen Treffern die torärmste Offensive und mit 40 Gegentoren die drittschwächste Defensive der Bundesliga. Das führt dazu, dass wir in der aktuellen Konstellation nicht mehr an den Turnaround für den Klassenerhalt glauben. Daher mussten wir zu diesem Zeitpunkt reagieren”, sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel in einer Presseerklärung.

Funkel hatte die Düsseldorfer Mannschaft 2016 in der 2. Bundesliga übernommen und sie 2018 zurück ins Oberhaus geführt. Der 66-Jährige hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass die Fortuna die letzte Trainerstation seiner Karriere sei.

Sein Vertrag in Düsseldorf war für den Fall des erneuten Klassenerhalts erst vor Weihnachten um ein Jahr verlängert worden.

