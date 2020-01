Ein Ibrahimovic in schwarz-gelb! Haaland verzückt ganz Dortmund

An diesem Stürmer werden die BVB-Fans wohl noch oft ihre Freude haben: Erling Haaland. Der Norweger hat bei seinem kurzen Debüt mit einem Dreierpack alle Erwartungen übertroffen und erinnert an einen ganz großen der Stürmer-Zunft.

Nur 34 Minuten brauchte er, um zum neuen Fanliebling der Dortmunder zu werden. Haalands Dreierpack bescherte dem BVB in einer scheinbar aussichtslosen Situation den ersehnten Sieg zum Rückrunden-Auftakt. Die Schwierigkeiten beim 3:5 gegen die ambitionierten Augsburger blies der erst 19 Jahre alte Angreifer einfach weg.

Favre schenkt Haaland früh vertrauen – und wird belohnt

Nochmal auf Anfang: Beim Stand von 1:3 entschied sich BVB-Coach Lucien Favre in der 56. Minute verhältnismäßig früh für eine taktische Änderung. Der Schweizer wechselte mit Haaland nicht nur einen gelernten Stürmer ein, sondern zusätzlich frischen Wind. Kaum auf dem Platz forderte der Angreifer schon lautstark die Bälle, suchte Räume und bot sich als Station in der Spitze an.

“Er hat sofort seine Stärke gezeigt, seine Läufe in die Tiefe. Drei Tore sind natürlich unglaublich. Er bewegt sich gut zwischen den Linien, das gibt uns eine andere Möglichkeit, nach vorne zu spielen. Er hat das sehr gut gemacht”, lobte Favre seinen neuesten Schützling auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie.

Die große Haaland-Show in nur 34 Minuten

In der 59. Minute wurde der Norweger von Jadon Sancho gefunden. Im Sprint in den Sechzehner kam der Joker an den Ball und blieb trotz Verteidiger im Nacken ganz cool. Mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck eröffnete er die große Haaland-Show. Erst stellte Sancho in der 61. Minute selbst noch auf 3:3, dann lieferte der Neuzugang wieder.

Zehn Minuten später durfte sich Haaland über die Selbstlosigkeit von Mitspieler Thorgan Hazard freuen. Nachdem dieser FCA-Keeper Tomas Koubek schon umkurvt hatte, legte der Belgier noch einmal quer. Den Ball ins leere Tor zum 4:3 einzuschieben, war für Haaland die leichteste Übung. Den 5:3-Endstand erzielte der Norweger nach Zuspiel von Marco Reus dann wieder alleine vor Koubek und stellte damit abermals seine Kaltschnäuzigkeit unter Beweis.

Reus, Sancho und Co. – schwarz-gelbe Offensiv-Power

Treffer durch Julian Brandt, Sancho und Haaland, Vorlagen von Reus, Hazard und Co. – symbolisch für die neue Offensiv-Power der Borussen. “In Dortmund habe ich gute Leute um mich herum, tolle Teamkollegen, es ist ein fantastischer Klub”, freute sich auch der gelassene Dreierpacker nach der Partie: “Es war ein guter Tag, ich bin einfach glücklich. Ich bin aktuell sehr entspannt, ich weiß auch nicht, woran das liegt.”

Bild: GEPA