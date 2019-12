FC Bayern klärt Trainerfrage bis Saisonende

(APA/dpa) – Hansi Flick bleibt “mindestens” bis zum Saisonende Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern. Das teilte der Club von ÖFB-Star David Alaba am Sonntag mit. “Ein Verbleib von Hansi Flick als Cheftrainer darüber hinaus ist für den FC Bayern ausdrücklich eine gut vorstellbare Option”, hieß es zudem in der Vereinsmitteilung.

Die Weiterbeschäftigung hatte sich schon vor einem abschließenden Gespräch von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Flick nach dem 2:0 gegen Wolfsburg abgezeichnet. “Der FC Bayern ist mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden. Unter ihm als Cheftrainer ist die sportliche Entwicklung hervorragend, sowohl was die Qualität unseres Spiels als auch die erzielten Ergebnisse betrifft”, erklärte Rummenigge, der auch 2020 “attraktiven und erfolgreichen Fußball” von seinem Team sehen will.

Flick dankte für das Vertrauen. “Mir macht die Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam sehr viel Spaß”, sagte der 54-Jährige. Er wolle versuchen, in der Rückrunde “so viele Siege und Titel wie möglich nach München zu holen”. Salihamidzic ist “überzeugt”, dass der deutsche Rekordchampion mit Flick die sportlichen Ziele in Liga, DFB-Pokal und auch in der Champions League erreichen könne.

Der ehemalige Bayern-Profi Flick war zu Saisonbeginn als weiterer Assistent von Niko Kovac zum Serienchampion zurückgekehrt. Nach der Trennung von Double-Gewinner Kovac nach dem 1:5 Anfang November beim Hütter-Club Eintracht Frankfurt wurde er zum Interimscoach befördert.

Mit Flick glückte in den ersten zwei Partien ein 2:0 in der Champions League gegen Olympiakos Piräus sowie ein beeindruckendes 4:0 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund. “Der Neustart mit Hansi Flick ist spektakulär gelungen”, sagte Rummenigge, als er auf der Jahreshauptversammlung Mitte November bekanntgab, das Flick bis zum Jahresende Cheftrainer bleiben werde – “und möglicherweise auch darüber hinaus”. Dazu kommt es jetzt.

In zehn Spielen unter der Leitung von Flick erzielten die Bayern acht Siege und zwei Niederlagen. Die Spieler votierten zuletzt klar für eine Fortsetzung der Arbeit mit Flick als Chef. “Wir haben nach dem Frankfurt-Spiel eine klar positive Tendenz gesehen in unserem Spiel, im Auftreten, in der Philosophie, wie wir spielen wollen”, sagte Kapitän und Tormann Manuel Neuer am Samstag. “Man sieht, dass wir sehr gerne mit ihm arbeiten”, ergänzte Alaba.

In der Champions League führte Flick die Münchner nach der besten Gruppenphase überhaupt ohne Punktverlust ins Achtelfinale. In diesem trifft der Titelgewinner von 2001 und 2013 im Februar und März 2020 auf Europa-League-Sieger Chelsea. Auch im DFB-Pokal sind die Münchner noch vertreten. In der Bundesliga ist der Titelverteidiger nach der ersten Saisonhälfte Tabellendritter mit vier Punkten Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig.

Flicks größter Erfolg als Trainer ist bisher der Gewinn des Weltmeistertitels mit der deutschen Nationalmannschaft 2014 in Brasilien als Assistent von Joachim Löw. In seiner Zeit als Bayern-Profi von 1985 bis 1990 feierte der Mittelfeldspieler vier Meistertitel und gewann einmal den DFB-Pokal. 1987 erreichte Flick mit den Münchnern das Europacup-Finale der Landesmeister.