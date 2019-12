Haaland wechselt in die deutsche Bundesliga

via

via Sky Sport Austria

Borussia Dortmund hat Erling Haaland vom FC Red Bull Salzburg verpflichtet. Das gab der BVB am Sonntag bekannt.

Der Shootingstar unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Der 19-jährige Norweger stößt am 3. Januar zum Team, reist am 4. Januar mit ins Trainingslager nach Marbella.

“Trotz vieler Angebote absoluter Topklubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB und die Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, entschieden. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt”, wird BVB-Boss Hans-Joachim Watzke auf der Vereinswebsite zitiert.

Best Of Erling Haaland – Saison 2019/20

Zorc: “Ausgeprägter Torinstinkt”

Sportdirektor Michael Zorc betont: “Wir alle dürfen uns auf einen ehrgeizigen, athletischen und physisch starken Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und beeindruckendem Tempo freuen, den wir in Dortmund weiterentwickeln möchten. Mit 19 Jahren steht Erling selbstverständlich noch am Anfang einer hoffentlich großen Karriere!”

Seine Wahnsinns-Bilanz in dieser Saison: 28 Buden und sieben Assists in 22 Spielen.

Der Goalgetter von Salzburg wurde zuletzt mit mehreren Top-Klubs in Verbindung gebracht, unter anderem mit möglichen Wechseln zu Manchester United, Juventus Turin und Salzburgs Schwesterklub RB Leipzig.

“DANKE für alles, Erling, und alles Gute in Dortmund!”, twitterte sein ehemaliger Verein Red Bull Salzburg.

Bild: GEPA