Herbstmeister Leipzig will starke Hinrunde 2020 “vergolden”

(APA/dpa) – RB Leipzig hat mit dem ersten Herbstmeistertitel in der deutschen Fußball-Bundesliga einen weiteren Meilenstein der Clubgeschichte gesetzt. Der Red-Bull-Club geht mit zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Borussia Mönchengladbach und deren vier auf Titelverteidiger Bayern München ins neue Jahr. Damit will man sich in Leipzig aber nicht zufriedengeben.