Herrlich neuer Trainer des FC Augsburg

Heiko Herrlich wird beim FC Augsburg Nachfolger von Martin Schmidt. Der 48-Jährige wurde am Dienstag vom deutschen Fußball-Bundesligisten als neuer Trainer vorgestellt. Der 48-Jährige erhält beim Tabellen-14. einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2021/22. Herrlich war zuletzt bei Bayer Leverkusen tätig. Nach einer nicht zufriedenstellenden ersten Saisonhälfte wurde er im Dezember 2018 entlassen.

Von Schmidt hatten sich die Schwaben am Montag, einen Tag nach dem 0:2 beim FC Bayern München, nach nicht einmal einem Jahr wieder getrennt. Der Schweizer hatte das Team im April 2019 übernommen, die Misserfolge in der Rückrunde und die Auftritte der Mannschaft besorgten die Verantwortlichen. In den acht Rückrundenspielen gab es sechs Niederlagen, der Abstand auf den Relegationsrang beträgt nur noch fünf Zähler.

(APA)

Artikelbild: Getty