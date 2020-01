Hertha holt Stürmer Piatek von Milan

via

via Sky Sport Austria

Der deutsche Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den polnischen Teamstürmer Krzysztof Piatek verpflichtet. Der 24-Jährige wechselte vom italienischen Erstligisten AC Milan zu den von Jürgen Klinsmann gecoachten Berlinern, dem Vernehmen nach um 23 Millionen Euro. Piatek kam bei den Mailändern in dieser Saison 18 Mal in der Serie A zum Einsatz, viermal trug er sich in die Schützenliste ein.

Bei Hertha unterzeichnete der Angreifer einen “langfristigen” Vertrag.

(APA)

Bild: Getty Images