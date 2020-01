via

(APA) – Martin Hinteregger ist vom deutschen Fußball-Fachmagazin “Kicker” zum fünften Mal in dieser Saison in die “Elf des Tages” nominiert worden. Der Kärntner Verteidiger von Eintracht Frankfurt wurde beim 2:0 über Tabellenführer RB Leipzig zum Spieler des Spiels gewählt. “Hinten ließ er als Turm in der Schlacht nichts anbrennen, vorne glänzte er vor dem 1:0 im Dribbling”, schrieb der Kicker.

Artikelbild: Getty