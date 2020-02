Hoffenheim-Stürmer Munas Dabbur fällt mit Sehnenriss aus

via

Der deutsche Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss länger auf Stürmer Munas Dabbur verzichten.

Der 27-jährige Israeli erlitt am Samstag in der Bundesliga-Partie bei Borussia Mönchengladbach (1:1) einen Riss der Bizepssehne am Knie erlitten. Über die genaue Dauer der Ausfallzeit machte der Club keine Angaben, es dürfte sich aber um zumindest einige Wochen handeln.

Der erst im Winter vom FC Sevilla verpflichtete Ex-Salzburg-Goalgetter hatte sich bei einem Zweikampf unglücklich das Bein verdreht und musste in der 26. Minute ausgewechselt werden. Damit fällt Dabbur auch für das EM-Play-off-Spiel des von Andreas Herzog betreuten israelischen Nationalteams am 26. März in Schottland aus.

