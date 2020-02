Jesse Marsch erklärt: Das macht Haaland so besonders

Seit Beginn der Rückrunde stürmt Erling Haaland für den BVB – und trägt damit entscheidend an der Offensivpower der Borussia bei. Sein Förderer Jesse Marsch verrät bei Sky90, was den Norweger so besonders macht.

Sechs Spiele, neun Tore und ein Assist – die Zahlen, die Erling Haaland bei Borussia Dortmund in seinen ersten Wochen aufgelegt hat, sind beeindruckend. Berücksichtigt man noch, dass der norwegische Neuzugang gerade einmal 19 Jahre jung ist, erscheinen die Statistiken nochmals in einem viel helleren Licht.

Doch nicht nur bei der Borussia wusste Haaland bislang zu überzeugen. Auch auf seiner letzten Station bei RB Salzburg war der Angreifer kaum zu halten. In 27 Spielen war Haaland dort an 36 Treffern beteiligt – netzte selbst 29 Mal ein und legte weitere sieben Treffer auf.

Jesse Marsch, sein ehemaliger Coach bei den Mozartstädtern, erklärt bei Sky90 das Erfolgsgeheimnis des jungen Norwegers.

Marsch verrät das Erfolgsgeheimnis von Haaland

“Er ist ein super Spieler – mit großem Talent und Potenzial”, steigt Marsch in seine Lobeshymne ein. “Er kann mit jeder Art und Weise von Fußball Tore schießen. Er ist unglaublich stark, hat technische Qualitäten und ist wahnsinnig schnell. Missglückte Aktionen hakt er sofort wieder ab und ist gleich wieder für die nächste Aktion bereit.”

Eine Eigenschaft Haalands, die Marsch extrem hervorhebt, ist dessen Torgier. “Mit einem Treffer ist er nicht zufrieden. Hat er ein Tor gemacht, will er das zweite nachlegen. Danach das dritte und so weiter. Er will immer einen draufsetzen.”

Um diese Gier auch stillen zu können, vertraut der Angreifer aber nicht nur auf sein Talent, sondern arbeitet auch unterbrochen an sich. “Er ist sehr fleißig – auf dem Platz und auch außerhalb. Er hat den Fußball immer im Kopf und eine Idee davon, wie diese Welt funktioniert. Es ist nicht zu viel für ihn. Er war in Salzburg schon immer am längsten am Trainingszentrum und hat gearbeitet oder eine Regenerationseinheit nachgelegt, um seinen Körper fit zu halten”, plaudert Marsch von der Salzburger Zeit.

Marsch über Haaland: “Kombination aus Talent und Persönlichkeit”

Doch nicht nur sportlich kann Haaland überzeugen. Auch auf der persönlichen bzw. menschlichen Schiene kann der Norweger laut seines ehemaligen Trainers punkten. “Die Kombination aus Talent und seiner Persönlichkeit macht ihn so besonders. Er hat keine Angst und glaubt daran, dass er in diesen Situationen auf dem Platz und in die Fußball-Welt gehört. Wir stehen nach wie vor in Kontakt. Er ist ein super Junge und hat eine super Mentalität. Deshalb bin ich nicht überrascht, dass es für Erling beim BVB so gut läuft”, führt der US-Amerikaner aus.

Dem Norweger steht aufgrund seines jungen Alters aber noch eine lange Karriere bevor, die längst noch nicht am Höhepunkt angelangt ist. “Von ihm wird noch mehr kommen. Ich glaube, er kann einer der besten der Welt werden”, ist sich Marsch sicher.

Marsch: Darum hat Haaland eine erfolgreiche Karriere vor sich

Dabei gelte es, vor allem “ruhig zu bleiben” und “die Konzentration auf dem Fußball zu halten”. Geht es nach Marsch, wird Haalands Vater Alf-Inge, der selbst Fußball-Profi (u.a. bei Leeds United und Manchester City) war, dabei ein großer Faktor sein, da dieser das Geschäft ebenfalls kenne.

Besonders gefährlich sei es für junge Spieler, “wenn teure Autos und große Uhren und all die anderen Dinge” in den Mittelpunkt geraten. Doch “Erling ist so klar und ruhig. Er kann die richtige Entwicklung machen”.

Auf der Karriereleiter hat Haaland mit dem BVB nun die nächste Stufe erreicht, auf der er sich beweisen möchte. Dieser Schritt sei aber nicht nur für den Spieler wichtig, sondern auch für den Klub. “Für Borussia Dortmund ist es ein großer Vorteil, ihn in den Reihen zu haben”, weiß Marsch.

Haaland als nächstes gegen PSG

Das nächste Mal kann der Norweger dies am Dienstagabend beweisen, wenn es für den BVB im Champions-League-Achtelfinale gegen die Star-Truppe von Paris Saint-Germain geht (ab 19:30 Uhr LIVE in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD).

Auch wenn Haaland dabei kein Tor gelingen sollte. Eines ist auf jeden Fall sicher: der Angreifer wird wie immer top vorbereitet und eingestellt sein.

Bild: Getty