“kicker”: Deutscher Bundesligist vor Verpflichtung von Dabbur

(APA/dpa) – Der deutsche Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim steht laut dem Fachmagazin “Kicker” vor einer Verpflichtung von Israels Teamspieler Munas Dabbur. Demnach soll der 27-jährige Stürmer vom FC Sevilla eine Ablöse von rund zwölf Millionen Euro kosten und noch im Trainingslager in Marbella zum Team der ÖFB-Legionäre Florian Grillitsch, Christoph Baumgartner, Stefan Posch und Robert Zulj stoßen.

Dabbur war erst im vergangenen Sommer für 17 Millionen Euro von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg nach Sevilla gewechselt, bestritt für die Spanier im Herbst aber lediglich zwei Ligaspiele als Wechselspieler. Sowohl beim 1:1 am 8. Dezember in Pamplona gegen CA Osasuna als auch bei der 1:2-Heimniederlage am 15. Dezember gegen Villarreal wurde Dabbur jeweils erst in der 78. Minute eingetauscht.

Artikelbild: Getty