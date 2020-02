Klinsmann kündigt “Facebook Live” für Hertha-Fans an

Erst gestern gab Jürgen Klinsmann seinen Rücktritt als Trainer von Hertha BSC via Facebook bekannt. Nur einen Tag später will sich der ehemalige deutsche Nationaltrainer in einem “Facebook Live” an die Fans des Hauptstadtklubs richten.

Heute Abend um 18 Uhr will er “über die Gründe für seinen Schritt sprechen” und “eure Fragen beantworten”.

Liebe Hertha-Fans, ich verstehe dass es gerade noch eine Menge Unklarheit und auch Unmut gibt – dem will ich mich stellen! Um 18 Uhr werde ich live auf Facebook mit euch über die Gründe für meinen Schritt sprechen und eure Fragen beantworten. Euer Jürgen https://t.co/RxElArqd2a — Jürgen Klinsmann (@J_Klinsmann) February 12, 2020

Bild: Getty Images