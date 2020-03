Köln setzt Siegeszug fort – Paderborn abgeschlagen

Für den 1. FC Köln läuft es in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter sehr gut. Florian Kainz und Co. besiegten am Freitagabend zum Auftakt der 25. Runde Schlusslicht SC Paderborn auswärts mit 2:1 und holten damit zum achten Mal in den jüngsten zehn Partien drei Punkte.

Dem Traditionsverein fehlen damit nur noch vier Zähler auf den Sechstplatzierten. Derzeit hält Schalke 04 diese Position und damit auch einen Platz im Europacup.

Jorge Mere (28.) und Jonas Hector (36.) erzielten vor 15.000 Zuschauern die Treffer für den FC, der seine beste Rückrunde seit 31 Jahren spielt. Die Gastgeber müssen sich dagegen trotz des Treffers von Dennis Srbeny (73.) mehr denn je auf die direkte Rückkehr in Liga zwei einstellen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz könnte am Wochenende auf acht Punkte anwachsen.

(APA)

Beitragsbild: Getty