via

via Sky Sport Austria

(APA/dpa) – Der Vertrag von Trainer Peter Bosz beim deutschen Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist am Freitag vorzeitig bis 2022 verlängert worden. Der Niederländer hatte den Club der Österreicher Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan am 1. Jänner 2019 übernommen und im vergangenen Frühjahr noch in die Champions League geführt.

