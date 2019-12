Offiziell: BVB-Neuzugang Haaland bekommt seine “Lieblingsnummer”

via

via Sky Sport Austria

Am Sonntag gab der BVB die Verpflichtung von Erling Haaland bekannt. Nun ist auch klar, mit welcher Rückennummer der Angreifer auf Torejagd gehen wird.

Haaland wird bei Borussia Dortmund künftig mit der Nummer 17 auflaufen. “Das ist meine absolute Lieblingsnummer”, wird der 19-Jährige zitiert.

Damit tritt der Norweger in große Fußstapfen. Die Nummer 17 trugen bei den Schwarz-Gelben unter anderem Pierre-Emerick Aubameyang und Publikumsliebling Dede.

Haaland erhält Vertrag bis 2024

Haaland hatte sich in der Champions League in die Notizbücher der Scouts zahlreicher europäischer Top-Klubs geschossen. Acht Tore erzielte er in sechs Spielen und wurde zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt. Der BVB machte das Rennen und stattete den Stürmer mit einem Vertrag bis 2024 aus.

Beitragsbild: GEPA