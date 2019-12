Offiziell: Gregoritsch wechselt zu Schalke 04

via

Michael Gregoritsch wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom FC Augsburg zu Schalke 04. Sky hatte bereits am Sonntag darüber berichtet.

Die Königsblauen sind auf ihrer Suche nach Verstärkung für den schwächelnden Sturm beim FC Augsburg fündig geworden. Gregoritsch wird die bayrischen Schwaben zur Rückrunde in Richtung Schalke verlassen. Auf Schalke erhält der Österreicher die Rückennummer 11.

“Wir freuen uns sehr, dass wir Michael Gregoritsch für die zweite Hälfte der laufenden Saison verpflichten konnten. Mit all seinen Qualitäten, die er bereits in der Bundesliga nachgewiesen hat, wird er unsere Offensive verstärken”, erklärt Sportvorstand Jochen Schneider.

Aussortierter Gregoritsch soll Schalker Angriff beleben

Der Wechsel findet auf Basis einer halbjährigen Leihe bis Saisonende statt. Eine Kaufoption haben die Schalker sich dabei nicht gesichert. Gregoritsch ist bei den Augsburgern in Ungnade gefallen, nachdem er sich öffentlich über seine Statistenrolle beschwert hatte.

In dieser Spielzeit war der 25-Jährige wettbewerbsübergreifend nur sieben Mal für den Tabellenzehnten im Einsatz. Zwischenzeitlich war der Österreicher sogar suspendiert worden. Bei den Schalkern soll Gregoritsch neuen Schwung in den Angriff bringen. Aktuell führen die beiden Mittelfeldspieler Amine Harit und Suat Serdar das interne Torjägerranking mit je sechs Treffern an.

