Der deutsche Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hält sein Sommer-Trainingslager wieder im österreichischen Mittersill ab. Dort wird sich der Revierclub vom 31. Juli bis 8. August zum fünften Mal in Folge auf die neue Saison vorbereiten. Wie Schalke am Donnerstag mitteilte, sind in dieser Zeit auch zwei Testspiele eingeplant.

