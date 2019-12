Sky Info: Sane-Wechsel zu Bayern im Sommer wahrscheinlich

Das Wintertransferfenster nähert sich und somit werden die Gerüchte wieder heißer. Auch um die viel diskutierte Personalie Leroy Sane gibt es neue Spekulationen.

Dass Leroy Sane zum FC Bayern München wechseln will – daran hat sich nichts geändert. Wie Sky bereits berichtete, soll der Transfer im Sommer über die Bühne gehen. Derweilen arbeitet der Flügelflitzer bei Manchester City akribisch an seinem Comeback und will im Februar wieder auf dem Platz stehen. Dann vielleicht schon an der Säbener Straße bei den Bayern?

Leroy Sane bereits im Winter zum FC Bayern?

Wie die SportBild berichtet, soll sich Sane bereits einen Winter-Wechsel zu den Bayern wünschen. Nach Sky Informationen war ein Sommertransfer zuletzt wahrscheinlicher. Sollten die Konditionen nun allerdings günstiger werden, könnte man den Transfer auch bereits auf den Winter vorziehen.

Vor Sanes Kreuzbandanriss sollen die Transfer-Vorstellungen der Engländer bei rund 150 Millionen Euro gelegen haben.

Sport.sky.de

Bild: Getty Images