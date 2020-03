stayathome: Müller putzt den Stall, Bailey jongliert Klopapier

via

via Sky Sport Austria

In der #stayathomechallenge zeigt Bayern-Star Thomas Müller, wie er während der Corona-Krise die Zeit zuhause sinnvoll nutzt.

Andere Profis trainieren ihre technischen Fertigkeiten mit einem eher ungewöhnlichen Spielgerät. Sky Sport zeigt, was die Kicker in der fußballfreien Zeit zuhause so anstellen und wie sie sich fithalten.

Thomas Müller putzt seinen Hasenstall

Leon Bailey jongliert mit Klopapier

Justin Kluivert hält sich im Garten fit

Freiburg-Profis zeigen ihre Skills

Layvin Kurzawa trainiert mit Kind und Hund

Beitragsbild: Thomas Müller/ Instagram