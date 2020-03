Thiago über Austragung des Bundesliga-Spieltags: “Unverantwortlich und rücksichtslos”

Beinahe alle Fußball-Ligen in Europa haben den Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Epidemie eingestellt (erfahre alles darüber in unserem Liveblog). Nur die deutsche Bundesliga will den 26. Spieltag unter Ausschluss der Öffentlichkeit noch über die Bühne bringen, ehe dann ab Montag der Spielbetrieb ausgesetzt wird.

Das stößt Bayern-Star Thiago sauer auf. Und der Spanier verschaffte seinem Unmut über Twitter auch Platz. “Das ist verrückt. Bitte hört auf herum zu eiern und kommt in der Realität an. Seien wir uns ehrlich, es gibt so viele wichtigere Dinge als Sport.”

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let’s be honest, there are much more important priorities than any sport.

