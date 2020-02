Twitter-User witzeln über Mourinho-Auftritt bei Bayern-Leipzig

Jose Mourinho hatte sich beim Bundesliga-Kracher FC Bayern gegen RB Leipzig unter die Zuschauer gemischt. Bei Twitter wurde der Besuch von “The Special One” genau seziert.

Jose Mourinho trifft mit Tottenham Hotspur im Achtelfinale der Champions League auf RB Leipzig. Im Vorfeld der Partie hat “The Special One” seinen kommenden Gegner genauer unter die Lupe genommen.

Der portugiesische Coach der Spurs schaute sich das Gastspiel von Leipzig beim FC Bayern in der Bundesliga in der Allianz Arena an. Auf Twitter witzelten die User über den Auftritt des 57-Jährigen.

So mutmaßten zwei User beispielsweise, dass Mourinho mit seinem Outfit versuchte nicht aufzufallen. “Wenn du merkst, dass die blöden Medien dich doch entdeckt haben”, schrieb beispielsweise der User “fernfunker”.

https://twitter.com/marco___CR7/status/1226548988284985347

Why’s he look like he’s about to kidnap someone and put them in a glass box https://t.co/ops5PSrQmp

— Billie (@Billie_T) February 9, 2020