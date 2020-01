Valon Berisha vor Wechsel in deutsche Bundesliga

via

via Sky Sport Austria

Medienberichten zufolge soll der ehemalige RB Salzburg-Spieler Valon Berisha vor einem Wechsel in die deutsche Bundesliga stehen.

Berisha, der derzeit bei Lazio Rom nicht allzu glücklich zu sein scheint, soll noch vor dem Ende der Transferfrist an Fortuna Düsseldorf verliehen werden. Der Leihvertrag soll auch eine Kaufoption beinhalten. Obwohl sich die Fortuna am Mittwoch von Trainer Friedhelm Funkel getrennt hatte, soll Berisha noch am selben Tag den Medizincheck absolviert haben.

Im Jahr 2018 wechselte Berisha von Salzburg zu Lazio für eine Ablöse in Höhe von 7,6 Mio. Euro. Seit dem Wechsel zu den Römern konnte sich der 26-jährige Kosovare bei Lazio nicht durchsetzen. In der aktuellen Saison kommt der Mittelfeldspieler auf lediglich acht Einsätze, bei denen er keinen Scorer-Punkt erzielen konnte.

(Red.)

Artikelbild: GETTY Images