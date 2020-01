VOTING: Wer wird deutscher Meister 2019/20?

via

Der Rückrundenauftakt mit dem Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach am Freitagabend eröffnet wohl einen der spannendsten Titelrennen seit langer Zeit in der Deutschen Bundesliga. Winterkönig RB Leipzig (37 Punkte) und und Bayer Leverkusen (28) auf Platz sechs trennen nur neun Punkte. Dazwischen tummeln sich Borussia Mönchengladbach (35), Bayern München (33), Borussia Dortmund (30) und Schalke 04 (30) auf den Rängen zwei bis fünf.

Nach sieben Meistertitel in Serie droht dem FC Bayern erstmals wieder das Nachsehen. Allerdings holten die Münchner in der Rückrunde der vergangenen Saison sogar einen Rückstand von sechs Punkten auf den BVB auf. Am Ende lag das Team des damaligen Bayern-Trainers Niko Kovac zwei Zähler vor Dortmund.

