Winter-WM Katar: So soll der Bundesliga-Spielplan angepasst werden

Die Winter-WM in Katat 2022 sorgte im Vorfeld beriets füe eine Menge Gesprächsstoff. Wegen des ungewohnten Austragungszeitraum, musste die Komission Fußball der DFL nun eine Lösung für einen angepassten Spielplan finden.

Laut Sport-Bild soll sich die Deutsche Fußball Liga dazu entschieden haben, dass die Bundesliga in der Saison 2022/23 bereits im Juli starten wird. Das Eröfnungsspiel der Bundesligasaison 2022/23 soll am 29. Juli 2022 ausgetragen werden. Dieser Termin ist der früheste Termin seit insgesamt 19 Jahren in der Bundesliga-Historie. Wie gewohnt soll die 1. Runde des DFB-Pokals vor dem Ligastart stattfinden, der genaue Zeitpunkt ist mit 22. – 25. Juli 2022 datiert.

Laut des Berichts sind in der Hinrunde zwei englische Wochen geplant. Damit würde diese nach dem 17. Spieltag am 13. November enden – nur acht Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft, die vom 21. November bis 18. Dezember 2022 terminiert ist.

Am 27. Januar 2023 soll die Bundesliga-Rückrunde starten, die am 27. Mai 2023 mit dem 34. Spieltag in ihr Finale geht. Darauf folgen das DFB-Pokal-Finale (3. Juni 2023) und das Champions-League-Endspiel (10. Juni 2023).

Noch sind diese Daten allerdings nicht bestätigt. Klarheit herrscht spätestens im Dezember 2021, wenn der Rahmenterminkalender verabschiedet wird.

Die wichtigsten Fußball-Termine für die Saison 2022/23

1. Runde DFB-Pokal: 22. – 25. Juli 2022

22. – 25. Juli 2022 Bundesliga-Start: 29. Juli 2022

29. Juli 2022 17. Spieltag Bundesliga: 11. – 13. November 2022

11. – 13. November 2022 WM in Katar: 21. November – 18. Dezember 2022

21. November – 18. Dezember 2022 18. Spieltag Bundesliga: 27. Januar 2023

27. Januar 2023 34. Spieltag Bundesliga: 27. Mai 2023

27. Mai 2023 DFB-Pokal-Finale: 3. Juni 2023

3. Juni 2023 Champions-League-Finale: 10. Juni 2023

