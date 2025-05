Bundesliga gibt Sperre gegen Andrade bekannt

Der Senat 1 der österreichischen Fußball-Bundesliga hat am Montagnachmittag die Sperre gegen LASK-Verteidiger Andres Andrade bekanntgegeben.

Der Panamaer wird für ein Spiel gesperrt. Im Halbfinale des Europacup-Playoffs ist Andrade also wieder spielberechtigt. Der 26-Jährige wurde im Qualigruppen-Duell gegen den GAK nach einer Notbremse vom Platz gestellt.

Der Defensivspieler kam nach einem langen Ball Richtung Eckfahne etwas zu spät in den Zweikampf und zog leicht am Trikot von GAK-Stürmer Tio Cipot, der anschließend zu Boden ging. Zunächst entschied Schiedsrichter Christopher Jäger auf Gelb für Andrade, nach VAR-Studium fällt die Entscheidung auf Rot für den LASK-Akteur.

Die Rote Karte für Andrade im VIDEO

Die Community zeigte sich gespalten: Im Sky-Voting zur Roten Karte gegen den Defensivspieler bewerteten 46 Prozent der User den Platzverweis als gerechtfertigt, während 54 Prozent die Entscheidung gegen Andrade für nicht korrekt hielten

Auch Zweitliga-Duo kassiert Sperren

Nicht nur in der ADMIRAL Bundesliga, auch in der ADMIRAL 2. Liga wurde vom Senat 1 über zwei Sperren entschieden. Yao Olivier Juslin N’Zi vom Kapfenberger SV und Seydou Diarra von Austria Lustenau kassierten jeweils aufgrund von rohem Spiel eine Sperre von zwei Spielen. In beiden Fällen ist ein Spiel davon auf sechs Monate bedingt.

Bild: GEPA