Bundesliga gibt Sperren gegen Schopp & Bajlicz bekannt

Der Senat 1 der österreichischen Bundesliga hat die Sperren gegen Hartberg-Youngster Konstantin Schopp und Ried-Offensivspieler Nicolas Bajlicz verkündet.

Der 20-jährige Schopp wurde beim Heimspiel der Oststeirer gegen Austria Wien (0:1) nach 38 Minuten nach einem On-Field-Review vom Platz gestellt. Das Urteil lautet aufgrund von „Rohem Spiel“ ein Spiel Sperre. Eine weitere Partie wurde bedingt ausgesprochen.

Schopp sieht bei Startelf-Debüt die Rote Karte

Der 21-jährige Bajlicz kassierte beim Ried-Gastspiel bei Schlusslicht Blau-Weiß Linz (2:3) in der 30. Spielminute die Rote Karte. Nach der „Verhinderung einer offensichtlichen Torchance“ muss Bajlicz für ein Match zusehen.

Notbremse: Bajlicz fliegt vom Platz

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