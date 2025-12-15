Bundesliga sperrt WSG-Duo

Der Strafsenat der ADMIRAL Bundesliga hat WSG-Trainer Philipp Semlic nach seinem Ausschluss im Spiel gegen Hartberg (1:2) wegen Schiedsrichterkritik für eine Partie gesperrt.

Der Chefcoach der Tiroler muss außerdem eine Geldstrafe von 500 Euro bezahlen, wie die Liga am Montagabend mitteilte. Semlic wurde für seine Kritik nach einer Roten Karte für Verteidiger David Kubatta auf die Tribüne geschickt. Der WSG-Profi muss wegen Beleidigung des Referees für ein Spiel zuschauen. Außerdem erhält der 22-jährige Verteidiger zusätzlich eine auf sechs Monate bedingte Sperre von einem Spiel.

Damit verpassen Semlic und Kubatta das Bundesliga-Auswärtsspiel beim LASK in der Frühjahrsauftaktrunde (7./8. Februar) – live auf Sky Sport Austria (streame mit Sky X!).

„Nicht nachvollziehbar“: Kubatta erklärt Kritik am Schiedsrichter

Die ganze Szene im VIDEO:

Die WSG hat inzwischen einen Protest gegen die Beglaubigung des 1:2 eingebracht. Dabei geht es um die Einwechslung von Hartbergs Lukas Fridrikas, die nach Ansicht der Wattener regelwidrig erfolgte.

(APA/red.) Artikelbild: GEPA