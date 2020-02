Bielefeld-Legionär Prietl erleidet Mittelhandbruch

via

Fußball-Legionär Manuel Prietl hat sich einen Mittelhandbruch zugezogen. Der Mittelfeldspieler könnte dem deutschen Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld damit zumindest am Sonntag im Heimspiel gegen SV Wehen Wiesbaden fehlen. Die Verletzung werde laut Clubangaben konservativ versorgt. Es erfolge keine Operation.

Prietl ist bei Bielefeld im zentralen Mittelfeld gesetzt. Der 28-jährige Steirer hat in bisher 25 Pflichtspielen in dieser Saison 24-mal durchgespielt, nur einmal fehlte er gesperrt. Die Arminia greift nach dem Bundesliga-Aufstieg. Elf Runden vor Schluss liegt der Spitzenreiter drei Punkte vor dem ersten Verfolger VfB Stuttgart und sechs vor dem Hamburger SV, der als aktueller Dritter in die Relegation müsste.

