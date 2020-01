Die 2. Deutsche Bundesliga kehrt aus der Winterpause zurück: der 19. Spieltag live und exklusiv bei Sky

Insgesamt berichtet Sky von Dienstag bis Donnerstag 13 Stunden live und exklusiv

Arminia Bielefeld – VfL Bochum am Dienstag, VfB Stuttgart – 1. FC Heidenheim am Mittwoch und Hamburger SV – 1. FC Nürnberg am Donnerstag live

Cacau am Mittwochabend im Studio, Christoph Dabrowski am Dienstag zu Gast

Fußballfans können mit dem neuen Streamingdienst Sky X die 1. und 2. Deutsche Bundesliga erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Wien, 27. Jänner 2020 – Nachdem im Titel-Krimi in der Deutschen Bundesliga der Ball bereits seit zehn Tagen wieder rollt, geht ab Dienstag auch das Aufstiegsrennen in der 2. Deutschen Bundesliga weiter. Von Dienstag bis Donnerstag überträgt Sky alle neun Partien des 19. Spieltags live und exklusiv und berichtet insgesamt 13 Stunden live aus der 2. Deutschen Bundesliga.

Im Mittelpunkt steht zur Rückkehr aus der Winterpause die Tabellenspitze. Nur fünf Punkte trennen derzeit die ersten fünf der Tabelle voneinander. Die beste Ausgangsposition hat Arminia Bielefeld, die drei Punkte vor dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart auf dem Spitzenrang liegt. Der Herbstmeister eröffnet auch das Jahr 2020 in der 2. Deutschen Bundesliga. Sky berichtet am Dienstag ab 18:00 Uhr live von der Partie der Bielefelder gegen den VfL Bochum. Im Anschluss zeigt Sky ab 20:20 Uhr die weiteren Begegnungen des Abends wahlweise als Einzelspiele und in der Sky Konferenz.

Moderator Peter Hardenacke führt durch die Sendung und die Konferenz. Zu Gast ist Christoph Dabrowski, Trainer der zweiten Mannschaft von Hannover 96 in der Regionalliga. Zu seiner aktiven Zeit war er neben 96 insgesamt auch neun Jahre für den VfL Bochum und Arminia Bielefeld aktiv.

Am Mittwochabend steht ein direktes Duell um die Aufstiegsränge auf dem Programm. Der Tabellendritte VfB Stuttgart empfängt den Vierten 1. FC Heidenheim, der nur einen Zähler hinter dem Bundesliga-Absteiger liegt. Die Partie in der Mercedes-Benz-Arena ist zugleich das Pflichtspiel-Debüt von Pellegrino Matarazzo, der in der Winterpause Tim Walter als VfB-Trainer ablöste. Moderator Stefan Hempel führt ab 18:00 Uhr durch die Sendung und die im Anschluss um 20:20 Uhr beginnende Konferenz. Als Gast im Studio begrüßt er den ehemaligen Nationalspieler und heutigen DFB-Integrationsbeauftragten Cacau, der von 2003 bis 2014 für den VfB Stuttgart spielte und 2007 mit den Schwaben Deutscher Meister wurde.

Komplettiert wird der 19. Spieltag am Donnerstagabend im Volksparkstadion, wo der Hamburger SV den 1. FC Nürnberg empfängt. Während der HSV in der zweiten Saison nach dem Abstieg unbedingt aufsteigen will, brauchen die Nürnberger aktuell jeden Punkt, um den zweiten Abstieg in Folge zu verhindern. Moderator Yannick Erkenbrecher begrüßt die Zuschauer ab 20:00 Uhr.

Mit dem Streamingdienst Sky X den besten Live-Sport erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist ein neues, Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction- Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen

Ausführliche Infos sind unter skyx.at verfügbar.

Der 19. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga bei Sky:

Dienstag:

18:00 Uhr: Arminia Bielefeld – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

20:25 Uhr: die Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

20:20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth – FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

20:20 Uhr: Jahn Regensburg – Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

20:20 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – FC Erzgebirge Aue auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

23:15 Uhr: „Sky Sport News HD – die 2. Bundesliga“ auf Sky Sport News HD

Mittwoch:

18:00 Uhr: VfB Stuttgart – 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

20:25 Uhr: die Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

20:20 Uhr: Dynamo Dresden – Karlsruher SC auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

20:20 Uhr: Holstein Kiel – SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

20:20 Uhr: VfL Osnabrück – SV Sandhausen auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

23:15 Uhr: „Sky Sport News HD – die 2. Bundesliga“ auf Sky Sport News HD

Donnerstag:

20:00 Uhr: Hamburger SV – 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

