Dovedan Tor bei Nürnberg – Bielefeld weiter an der Spitze

via

via Sky Sport Austria

Arminia Bielefeld ist souveräner Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga in Deutschland geblieben. Die Arminia gewann am Sonntag das wegen der Witterungsbedingungen später angepfiffene Spiel gegen Hannover 96 durch das Tor des eingewechselten Ex-Salzburgers Reinhold Yabo 1:0. Damit liegen die Ostwestfalen weiter drei Zähler vor dem Zweiten VfB Stuttgart und nun sechs vor dem Dritten Hamburger SV.

Der Karlsruher SC beendete mit dem 2:0 beim SV Sandhausen eine Serie von zuvor sieben Spielen ohne Erfolgserlebnis. Der KSC, bei dem Christoph Kobald durchspielte, hat auf Relegationsrang 16 mit 24 Punkten zwei Zähler Rückstand auf Nürnberg.

Die Franken verpassten beim 1:2 gegen Darmstadt 98 einen weiteren wichtigen Schritt aus der Abstiegszone. ÖFB-Legionär Nikola Dovedan brachte Nürnberg in der 30. Minute in Führung, die Rote Karte für Asger Sörensen erschwerte die Aufgabe für die Mannschaft in der zweiten Hälfte aber enorm. Bei den Gästen stand Mathias Honsak bis zur 68. Minute auf dem Platz.

(APA)

Beitragsbild: Getty Images