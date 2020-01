via

via Sky Sport Austria

Der deutsche Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss vorerst auf Angreifer Martin Harnik verzichten. Der Club bestätigte am Sonntag, dass sich der Ex-ÖFB-Teamspieler einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hat. Wie lange der 32-Jährige nicht zur Verfügung steht, ließ der HSV offen. Ein Einsatz im ersten Ligaspiel des Jahres am 30. Jänner gegen den 1. FC Nürnberg ist äußerst unwahrscheinlich.

(APA)

Beitragsbild: Getty Images