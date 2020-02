Joker sticht: Stuttgart landet Big Point

via

Der VfB Stuttgart hat im Kampf um die Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gelandet. Die Schwaben gewannen am Montag zum Abschluss der 22. Zweitliga-Runde beim VfL Bochum mit 1:0 und sind nun punktgleich mit dem Tabellenzweiten Hamburger SV. Das Verfolger-Duo liegt drei Zähler hinter Spitzenreiter Arminia Bielefeld.

Hamadi Al Ghaddioui gelang in der 80. Minute das Siegestor für die Stuttgarter. Die Bochumer, bei denen Robert Zulj in der 61. Minute eingetauscht wurde, bleiben auf dem 15. Rang weiterhin in akuter Abstiegsgefahr.

