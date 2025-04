Burgstaller auf der Bank! So startet Rapid bei Djurgarden

Die Woche der Wahrheit startet für den SK Rapid in Stockholm! So starten die Hütteldorfer gegen Djurgarden ins Viertelfinal-Hinspiel in der Conference League.

Das Team von Robert Klauß startet mit zwei Veränderungen im Vergleich zur Niederlage in der ADMIRAL Bundesliga bei Sturm Graz. Romeo Amane feiert nach seinem Kurzeinsatz in der Liga sein Startelf-Debüt für Rapid. Zudem sitzt Kapitän Matthias Seidl erneut auf der Bank. Für ihn startet Louis Schaub.

Ebenfalls auf der Bank sitzt erstmals nach seiner schweren Kopfverletzung im Dezember auch Guido Burgstaller.

Janko über Burgstaller: „Seine Erfahrung wird wichtig sein“

Djurgarden gegen Rapid – Das sind die Aufstellungen der beiden Teams

Diese Mannschaft schickt Robert Klauß auf das Feld

Das ist die Startelf von Djurgarden

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bild: GEPA