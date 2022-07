Burgstaller, Jantscher und Herzog loben Entwicklung von Österreichs Liga

via

via Sky Sport Austria

Die Gästerunde um Jakob Jantscher, Guido Burgstaller und Sky-Experte Andreas Herzog hat sich am Montagabend bei „Talk und Tore“ auch über die Entwicklung der österreichischen Bundesliga diskutiert.

„Der österreichische Fußball hat sich in den letzten Jahren ständig weiterentwickelt. Ich kann das mit der Schweiz vergleichen, wo ich tätig war. Die waren ein bisschen vor uns und das hat sich jetzt gedreht. Die österreichische Liga ist für viele Spieler interessant geworden“, sagte Sturm-Angreifer Jakon Jantscher.

Ähnlich sieht es auch Rapid-Stürmer Guido Burgstaller: „Was die Vereine international abgeliefert haben – da brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken. Das ist absolut ein positiver Trend.“

Sky-Experte Andreas Herzog sieht Red Bull Salzburg als klare Nummer eins im Land, lobt aber auch die Entwicklungen bei den anderen Vereinen. „Wenn man sieht, was bei der Infrastruktur und rund um die Vereine passiert ist, ist das ein Hauptgrund, dass wir international so gut dastehen wie lange nicht“, so Herzog.

Zum Nachsehen: Die ganze Sendung „Talk und Tore“