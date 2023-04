via

via Sky Sport Austria

Keito Nakamura zeigt beim LASK aktuell mit starken Leistungen auf. Dementsprechend häufen sich die Gerüchte um einen möglichen Abgang des Japaners im Sommer. LASK-Sportkoordinator Dino Buric hält sich am Sky-Mikro bezüglich der Zukunft Nakamuras in Linz bedeckt, schließt einen Abgang in der kommenden Transferperiode allerdings nicht aus.