Butscher vor Relegation: „Gehen mit Glauben in das Spiel“

Interimstrainer Heiko Butscher vom deutschen Bundesligist VfL Bochum glaubt vor dem Relegations-Rückspiel gegen Fortuna Düsseldorf noch an das Wunder. „Wir gehen mit dem Glauben in das Spiel, noch etwas drehen zu können“, sagte der 43-Jährige auf der Pressekonferenz am Sonntag: „Wir sind Sportler und Wettkämpfer. Wir geben erst auf, wenn der Schlusspfiff ertönt.“

In der Partie am Montagabend (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport – streame mit dem Sky X-Traumpass) in der Düsseldorfer EM-Arena muss der VfL ein 0:3 aus dem Hinspiel aufholen, um den siebten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte noch zu verhindern. „Das ist eine Mammutaufgabe, aber wir probieren es“, sagte Butscher: „Wir werden versuchen, den Fuß noch einmal in die Tür zu bekommen.“

Dabei verzichten die Blau-Weißen weiterhin auf Stammkeeper Manuel Riemann, der nach dem 34. Spieltag aus dem Kader gestrichen worden war. Auch der gelbgesperrte Verteidiger Bernardo wird in Düsseldorf fehlen.

(SID)/Beitragsbild: Imago