Das Finale der UEFA Champions League 1998/99 gilt bis heute als das ultimative Drama. Der FC Bayern München führte bis in die Nachspielzeit mit 1:0 gegen Manchester United. Dann schlug die 91. Minute: Teddy Sheringham glich aus. Nur zwei Minuten später traf Ole Gunnar Solskjær zum 2:1. Innerhalb von nur 102 Sekunden verwandelte sich ein vermeintlich sicherer Triumph – die Bayern-Bänder waren bereits am Pokal befestigt – in eine der bittersten Niederlagen der Bayern-Geschichte.

Dieser herzzerreißende Moment ist jedoch nur einer von vielen Last-Minute-Entscheidungen, die die Geschichte der Champions League geprägt haben. Hier sind einige der denkwürdigsten:

Doch in der Nachspielzeit sorgte ein folgenschwerer Blackout von BVB-Torhüter Gregor Kobel – ein missglückter Fehlpass, gefolgt von einem Foulspiel Bensebainis – für einen Elfmeter. Lazar Samardžić verwandelte eiskalt in der 98. Minute und katapultierte Atalanta ins Achtelfinale ( die letzten Minuten im VIDEO ). Ein dramatischer Moment, der die Hoffnungen der Borussen auf ein Weiterkommen im letzten Augenblick zunichtemachte.

Das gestrige Champions-League-Duell zwischen Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund hielt einen bitteren Wendepunkt für den BVB bereit. Nach einem 2:0-Hinspielsieg schien das Rückspiel in Italien bei einer 3:1-Führung von Atalanta auf dem Weg in die Verlängerung.

Im Endspiel der UEFA Champions League 2014 schien Atlético Madrid den Stadtrivalen Real Madrid endlich entthront zu haben. Doch nach 93 Minuten und 48 Sekunden geschah es: Ein Eckball, ein wuchtiger Kopfball von Sergio Ramos – 1:1. Real gewann später nach Verlängerung mit 4:1 und sicherte sich die lang ersehnte „Décima“, den zehnten Titel. Für Atlético war es ein Trauma, das tief saß.

Das Finale der UEFA Champions League 2004/05 zwischen dem Liverpool FC und dem AC Milan war weniger ein einzelner Last-Minute-Treffer als vielmehr ein kollektiver Ausnahmezustand. Liverpool lag zur Halbzeit 0:3 zurück, doch die Fans gaben nicht auf und sangen „You’ll Never Walk Alone“. Beflügelt von dieser Unterstützung und einer inspirierenden Halbzeitansprache glich Liverpool innerhalb von nur sechs Minuten aus und retteten sich in die Verlängerung. In der 117. Minute rettete Torhüter Jerzy Dudek mit einer spektakulären Doppelparade. Ohne diese Heldentat hätte es kein Elfmeterschießen, keinen Mythos und kein „Wunder von Istanbul“ gegeben.

Im „Finale dahoam“ der UEFA Champions League 2011/12 führte der FC Bayern München nach Thomas Müllers Führungstor in der 83. Minute bis kurz vor Schluss. Die Euphorie im Stadion war greifbar, doch in der 88. Minute köpfte Didier Drogba zum 1:1 für den FC Chelsea ein und versetzte die Fans in Schockstarre. Später verwandelte er auch den entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen. Ein Abend, der in München bis heute schmerzlich in Erinnerung bleibt.

2008/09: Iniestas entscheidet kontroverses Halbfinale

Das Halbfinale 2009 zwischen dem FC Chelsea und dem FC Barcelona war ohnehin hochemotional und von kontroversen Schiedsrichterentscheidungen geprägt, die Chelsea benachteiligten. In der 93. Minute traf Andrés Iniesta aus der Distanz zum 1:1 – und Barcelona zog ins Finale ein. Für Chelsea blieb die pure Wut über das Ausscheiden, die sich in Didier Drogbas legendärem Ausruf „It’s a disgrace!“ nach dem Spiel entlud. Für Barcelona hingegen begann der Weg zu einem historischen Titel.

„It’s a disgrace!“ – Heftige Drogba-Proteste nach Schlusspfiff

2018/19: Lucas Moura und die 96. Minute

Im Halbfinal-Rückspiel zwischen Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam führte Ajax, das mit seinem jungen Team um Stars wie Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt und begeisterndem Fußball die Herzen vieler Fans erobert hatte – und auf dem Weg dorthin bereits Schwergewichte wie Real Madrid und Juventus Turin ausgeschaltet hatte – bis tief in die Nachspielzeit. Dann schlug Lucas Moura in der 96. Minute zu und erzielte das 3:2 – sein dritter Treffer des Abends. Tottenham stand sensationell im Finale, während Ajax fassungslos und untröstlich zurückblieb.

2012/13: Dortmunds Wunder gegen Málaga

Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League 2012/13 schien Borussia Dortmund bereits ausgeschieden. Nach einem 0:0 im Hinspiel und einem 1:2-Rückstand in der 90. Minute gegen den FC Málaga benötigte der BVB zwei Tore. Doch in einer unglaublichen Nachspielzeit drehten die Dortmunder das Spiel: Marco Reus glich in der 91. Minute aus, und in der 93. Minute erzielte Felipe Santana das entscheidende 3:2. Ein Moment purer Ekstase im Signal Iduna Park, der den BVB ins Halbfinale katapultierte und als „Wunder von Málaga“ in die Geschichte einging.

2016/17: „La Remontada“ – Barcelonas unglaubliches Comeback gegen PSG

Im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League 2016/17 stand der FC Barcelona nach einer 0:4-Hinspielniederlage gegen Paris Saint-Germain vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Doch im Camp Nou entfesselten die Katalanen einen wahren Sturmlauf. Nach 88 Minuten führte Barça mit 3:1, benötigte aber noch drei Tore. Was dann geschah, ging als „La Remontada“ in die Geschichte ein: Neymar traf in der 88. und 91. Minute, und in der 95. Minute erzielte Sergi Roberto das entscheidende 6:1. Ein Comeback, das selbst die kühnsten Träume übertraf und als eines der größten in der Fußballgeschichte gilt.

2021/22: Real Madrids zwei Minuten Wahnsinn

Im Halbfinale der UEFA Champions League 2021/22 gegen Manchester City stand Real Madrid bereits am Rande des Ausscheidens. In der 90. Minute führte City nach 4:3-Hinspielsieg mit 1:0, und Real schien keine Antwort mehr zu haben. Doch dann kam der magische Moment: In der 90. Minute erzielte Rodrygo das 1:1, und nur eine Minute später traf er erneut zum 2:1. In der Verlängerung sicherte Karim Benzema mit einem Elfmeter den 3:1-Sieg. Real Madrid zog ins Finale ein – der Beginn eines weiteren epischen Comebacks, das die Fußballwelt in Staunen versetzte.

Beitragsbild: Imago