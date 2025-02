Niko Kovac sieht in der Krise von Borussia Dortmund eine Chance. „Es ist keine einfache Situation. Aber es ist eine Möglichkeit, zusammenzuwachsen und da gestärkt rauszukommen. Man muss den Kopf mitnehmen, ihn mit positiven Gedanken füllen“, sagte der Trainer vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen Sporting Lissabon am Mittwoch (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame die Königsklasse mit dem Sky X-Traumpass).

Das Hinspiel hat der BVB überzeugend 3:0 gewonnen, dennoch glaubt Kovac nicht an eine Entscheidung. „Ich bin Fußballtrainer. Das war nicht das Ende dieser Runde, sondern die erste Halbzeit. Wir rechnen nicht, wir rotieren nicht, sondern gehen mit 100 Prozent rein“, sagte er. Pascal Groß warnte: „Man hat in der Champions League schon größere Comebacks gesehen.“

VIDEO-Highliughts: Sporting CP – Borussia Dortmund

Kovac fordert mehr Konzentration

Kovac fordert mehr Konzentration und Genauigkeit. „Wir machen nicht viele Fehler, aber die sind immens“, betonte er. „Aber wenn wir als Trainerteam jetzt auch noch draufhauen, bringt das nichts.“

Nur ein historischer Kollaps kann den BVB vom Achtelfinal-Einzug abhalten: Erst ein einziges Mal in der Geschichte der Europapokale ist eine Mannschaft nach einem Auswärtssieg mit drei Toren Unterschied noch ausgeschieden – Maccabi Tel Aviv gegen Olympiakos Piräus im Conference-League-Achtelfinale 2023/24.

Auf die Dortmunder würde in der Runde der letzten 16 entweder Aston Villa oder der OSC Lille warten.

(SID) / Bild: Imago