BVB und Real gefordert: Die CL-Playoffs der K.-o.-Phase heute live bei Sky

Die Play-offs der K.o.-Phase in der UEFA Champions League stehen an. Unter anderem trifft am Dienstag Borussia Dortmund im Duell um den Aufstieg auf Atalanta Bergamo.

Wie schon im vergangenen Jahr muss der BVB nach der Ligaphase erneut in die Play-offs der K.o.-Phase – diesmal heißt der Gegner Atalanta Bergamo. Beide Mannschaften mussten sich in ihren letzten beiden Spielen in der Königsklasse geschlagen geben und wollen nun wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Kann der BVB den Grundstein für das Weiterkommen legen oder gelingt es Bergamo, das Ausscheiden gegen Brügge aus dem Vorjahr vergessen zu machen? Zu sehen ist das Duell live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich tritt Real Madrid auswärts bei Benfica Lissabon an. Knapp drei Wochen nach der dramatischen 2:4-Niederlage in Lissabon, die den Königlichen in letzter Sekunde die direkte Qualifikation für die K.-o.-Phase gekostet und Benfica in die Play-offs gebracht hat, stehen sich beide Vereine also erneut gegenüber. Gelingt es Jose Mourinho, seinen ehemaligen Klub zum zweiten Mal zu bezwingen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Die Hinrunde der Playoffs in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

Galatasaray Istanbul – Juventus Turin live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Benfica Lissabon – Real Madrid live auf Sky Sport Austria 3

AS Monaco – Paris Saint-Germain live auf Sky Sport Austria 4

Die Sky Original Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Marc Janko & Jan Age Fjörtoft

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

