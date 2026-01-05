Cadillac holt Ferrari-Ersatzfahrer

Formel-1-Einsteiger Cadillac hat den Chinesen Zhou Guanyu als Ersatzfahrer engagiert.

Der 26-Jährige kommt von Ferrari und ergänzt das Team um die beiden Piloten Valtteri Bottas aus Finnland und Sergio Perez aus Mexiko. Zhou hat von 2022 bis 2024 für das Sauber-Team 68 Rennen in der Motorsport-Königsklasse absolviert. Cadillac gehört zum US-Automobilkonzern General Motors und nimmt bei der im März in Australien beginnenden neuen Saison als elftes Team an der Formel-1-WM teil.

