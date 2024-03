Capitals und Wizards bleiben in Washington

Das NHL-Team Washington Capitals und die in der NBA engagierten Washington Wizards bleiben nach Gesprächen wegen eines Umzugs doch weiterhin in der US-Hauptstadt Washington.

Bürgermeisterin Muriel E. Bowser und Ted Leonsis, dem beide Franchises gehören, unterzeichneten am Mittwoch eine Vereinbarung, die den Verbleib der Wizards und Capitals in der Stadt bis 2050 vorsieht, sofern der Stadtrat von Washington zustimmt. Die gemeinsame Heimstätte Capital One Arena wird renoviert.

Gemäß der Vereinbarung wird die Stadt in den nächsten drei Jahren 515 Millionen Dollar (476 Mio. Euro) in die Halle investieren. Aufgrund dieser Renovierungsarbeiten wird Leonsis einen neuen Mietvertrag unterzeichnen, der von 2025 bis 2050 läuft. „Wir sind die derzeitige und zukünftige Heimat der Washington Capitals und Washington Wizards“, sagte Bowser. „Das war nicht nur das Richtige für die Gemeinschaft, sondern auch das Richtige für die Stadt, das Richtige für uns.“

(APA)/Bild: Imago