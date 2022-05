Carolina erhöht Serienführung – Tampa Bay gleicht aus

Die Carolina Hurricanes haben in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL den zweiten Sieg gefeiert. Die Hurricanes besiegten am Mittwoch die Boston Bruins mit 5:2 und liegen in der „best of seven“-Serie mit 2:0 voran. Titelverteidiger Tampa Bay Lightning schaffte mit einem 5:3-Auswärtssieg bei den Toronto Maple Leafs den Ausgleich zum 1:1. Auch Minnesota Wild und Edmonton Oilers stellten auf 1:1.

In Raleigh musste Antti Raanta, der für den seit Mitte April verletzten Frederik Andersen derzeit Stammtorhüter der Hurricanes ist, in einer hitzigen Partie nach gut sieben Minuten verletzt vom Eis. Dadurch kam der dritte Carolina-Torhüter und Liganeuling Pjotr Kotschetkow zum Einsatz und parierte 30 von 32 Schüssen.

Minnesota besiegte nicht zuletzt dank eines Hattricks von Kirill Kaprisow St. Louis Blues mit 6:2. Edmonton deklassierte die Los Angeles Kings mit 6:0.

NHL-Ergebnisse von Mittwoch – Playoffs:

Carolina Hurricanes – Boston Bruins 5:2 – Stand in der Serie 2:0

Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 3:5 – Stand 1:1

Minnesota Wild – St. Louis Blues 6:2 – Stand 1:1

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 6:0 – Stand 1:1

(APA)

Bild: Imago