Carolina gleicht gegen Montreal aus

Die Carolina Hurricanes haben im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockeyliga gegen die Montreal Canadiens den Ausgleich zum 1:1 in der „best of seven“-Serie geschafft.

Den entscheidenden Treffer für das Heimteam erzielte mit seinem zweiten Tor des Abends Nikolaj Ehlers in der Verlängerung zum 3:2. Spiel drei findet in der Nacht auf Dienstag in Montreal statt. Im zweiten Halbfinale führen die Vegas Golden Knights gegen die Colorado Avalanche mit 2:0.

(APA/sda) / Artikelbild: Imago