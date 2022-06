Carreno Busta schlägt Rune in Halle

via

Der dänische Shootingstar Holger Rune ist beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 19-Jährige verlor am Montag gegen den Spanier Pablo Carreno Busta mit 3:6, 6:7 (5:7). Bei den French Open in Paris hatte Rune zuletzt noch mit dem Einzug ins Viertelfinale für Furore gesorgt. Dort hatte er sich dem späteren Finalisten Casper Ruud aus Norwegen geschlagen geben müssen. Wegen des Regens fand die Partie Rune gegen Carreno Busta unter dem geschlossenen Dach statt. Auf den Außenplätzen in Halle konnte zunächst nicht gespielt werden.

