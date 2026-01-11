Carroll in Kanada mit erstem Top-10-Ergebnis

Buckelpistenfahrerin Avital Carroll ist beim Weltcup in Val St. Come in Kanada erstmals in diesem Winter in den Top 10 gelandet.

Im ersten Rennen wurde sie Neunte, es war das Ergebnis der Qualifikation herangezogen worden. Im zweiten, einem Doppelbuckelpistenbewerb (Dual Moguls), der im Februar bei den Olympischen Spielen ebenfalls im Programm ist, kam die 29-Jährige auf den 15. Platz.

Weiter geht es am kommenden Wochenende im Waterville Valley Resort in den USA.

(APA)/Bild: GEPA