Carvajal lockt ManCity-Superstar zu Real Madrid

Dani Carvajal hat sich für einen Wechsel von Ballon-d’Or-Gewinner Rodri zu Real Madrid stark gemacht.

Im Gespräch mit COPE äußerte der spanische Nationalspieler seinen Wunsch, den 29-jährigen Sechser von Manchester City zurück nach Madrid zu holen.

„Ich habe ihm bereits Bescheid gegeben. Ich hoffe, dass er in Zukunft bei uns im Verein spielen kann, denn er ist ein großartiger Spieler. Aber ich verstehe, dass er gerade eine lange Verletzungspause hinter sich hat und sich erst einmal für das Vertrauen revanchieren möchte, das man ihm im Verein entgegengebracht hat.“

Rodri, der in der Jugend sowie in der Saison 2018/19 für Reals Rivalen Atletico auflief, fiel in der vergangenen Saison lange wegen eines Kreuzbandrisses aus und gab in der Vorwoche sein Startelfcomeback für das Team von Pep Guardiola. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2027.

